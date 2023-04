Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für das Osterwochenende 07.04.-10.04.2023

Hildesheim (ots)

(hos) Zeugenaufrufe:

Versuchter Diebstahl aus PKW in Elze -

In der Zeit vom 06.04.2023 bis zum 09.04.2023 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen, in der Straße Am Stadion in 31008 Elze, geparkten PKW. Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden, vermutlich mit einem Kanaldeckel, die Scheiben eines dort geparkten PKW eingeschlagen. Der PKW wurde im Anschluss durchsucht. Laut dem Besitzer wurden jedoch keinerlei Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) -

In der Zeit vom 07.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 08.04.2023, 10:30 Uhr kam es in der Honitonstraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Holzzaun und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem vom Unfallverursacher geführten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein Fahrrad.

Das Polizeikommissariat Elze hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den vorliegenden Sachverhalten machen können bzw. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Wechselseitige Körperverletzung im Rahmen des Osterfeuers in Deinsen -

Während des Osterfeuers in Deinsen kam es am 10.04.2023 gegen 01:30 Uhr während eines Streits zwischen einem 27-jährigen Deinser und einem 20-jährigen Gronauer zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Einer der Beteiligten erlitt hierbei eine Kopfverletzung und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort behandelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell