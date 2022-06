Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld und eine EC-Karte aus verlorener Geldbörse unterschlagen

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße, Einzelhandelsfachgeschäft, Tatzeit Montag, 27.06.2022, 18:00 Uhr - 19:30 Uhr

Der 79-jährige Geschädigte aus einem Einbecker Ortsteil verlor im angegebenen Tatzeitraum auf dem Parkplatz des Einzelhandelsfachgeschäfts oder im Einzelhandelsfachgeschäft seine Geldbörse. Diesen Umstand bemerkte der Geschädigte erst, als er an der Kasse bezahlen wollte. In der Geldbörse befand sich unter anderem 75,- Euro Bargeld sowie die EC-Karte des Geschädigten. Am Mittwoch, den 29.06.2022 wurde durch eine 38-jährige Lüneburgerin das nunmehr unvollständige Portemonnaie ohne das Bargeld und die EC-Karte bei der Polizei Bad Gandersheim abgegeben. Ein Strafverfahren wegen Unterschlagung gem. §246 StGB gegen den/die bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet.(ros)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/919200 zu melden.

