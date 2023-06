Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Junger Mann schwer verletzt, Pfefferspray versprüht, Rauch aus Lichtschacht, Unfall mit verletztem Radler

Reutlingen (ots)

Mit Pfefferspray gesprüht

Streitigkeiten haben am Freitagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 9.40 Uhr war es im Untergeschoss eines Einkaufcenters in der Wilhelmstraße zu Streitigkeiten gekommen, nachdem ein offenbar alkoholisierter 43-Jähriger dort Fußball gespielt und Gäste belästigt hatte. In der Folge soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer 66-jährigen Frau gekommen sein, in deren Verlauf diese Pfefferspray eingesetzt haben soll. Dabei erlitten 14 Personen Augen- und Schleimhautreizungen und mussten von den Rettungskräften untersucht werden. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Der 43-Jährige, der bereits zuvor andernorts mehrmals aufgefallen war, flüchtete zunächst, konnte aber wenig später ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Die 66-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (cw)

Frickenhausen (ES): Rauch aus Lichtschacht

Rauchentwicklung aus dem Lichtschacht des Heizraumes einer sozialen Einrichtung hat am Freitagvormittag, gegen 9.45 Uhr, in der Bodelschwinghstraße im Ortsteil Linsenhofen für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten vermutlich herabgefallene Zigarettenstummel aus einem Aschenbecher in unmittelbarer Nähe des Lichtschachtes einen Papierfetzen in Brand gesetzt und den Rauch verursacht. Der Lichtschacht wurde mit einem Wasserschlauch abgespritzt. Sachschaden ist nicht entstanden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. (cw)

Ostfildern (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Rinnenbachstraße im Stadtteil Nellingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Diese durchsuchte er nachfolgend nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Junger Mann durch Schläge schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall, der sich am Montag vergangener Woche (22.05.2023) im Bereich des S-Bahnhofs in Leinfelden ereignet hat und ein junger Mann schwer verletzt worden ist, sucht der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war im vollbesetzten Bus der Linie 826 ein 20-Jähriger mit einem bislang unbekannten Mann zusammengestoßen. Nachdem beide den Bus gegen 8.20 Uhr an der Haltestelle beim S-Bahnhof verlassen hatten, ergriff der Unbekannte unvermittelt den 20-Jährigen und drückte ihn gegen das Fahrzeug. Im Anschluss schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht und lief in unbekannte Richtung davon. Der 20-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, die mittlerweile während eines stationären Aufenthalts in einer Klinik behandelt werden mussten. Von dem Schläger liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 175 bis 180 cm groß, schlank und hat braune Haare. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke trug. Weiterhin führte er einen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/90377-0 an den Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Schorndorfer Straße erlitten. Ein 32 Jahre alter Skoda-Lenker war gegen 6.10 Uhr auf der Schorndorfer Straße Richtung Hirschlandstraße unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei wollte er mit seinem Wagen nach rechts auf einen dortigen Parkplatz fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten heranfahrenden, 49 Jahre alten Radler. Dieser stürzte in der Folge zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrere Einbrüche in der Weststadt (Zeugenaufruf)

In zwei Bäckereien und einen Dachdeckerbetrieb sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Die Polizei wurde am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, in die Sindelfinger Straße gerufen, nachdem in einer dortigen Bäckerei ein Einbruch festgestellt worden war. Ein Unbekannter war gewaltsam über eine Tür in den Verkaufsraum gelangt und hatte den verbauten Tresor samt Inhalt entwendet. Noch während der polizeilichen Aufnahme wurde ein weiterer Einbruch in einen neben der Bäckerei befindlichen Dachdeckerbetrieb gemeldet. Hier hatte der Einbrecher ein Tor beschädigt und war dadurch in die Fahrzeughalle gelangt. Dort stieß er auf eine Kasse und einen Geldbeutel, die er mitgehen ließ. Ohne Beute blieb der Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Hagellocher Weg. Zwischen 20 Uhr und sechs Uhr verschaffte er sich gewaltsam über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude. Darin machte er sich ebenfalls an einem Tresor zu schaffen, an dem er scheiterte. Das Polizeirevier Tübingen geht von einem Zusammenhang der drei Fälle aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell