Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Diebe unmittelbar nach der Tat gefasst

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Rottenburg (TÜ):

Beamten des Polizeireviers Rottenburg ist es gelungen, in der Nacht zum Freitag zwei mutmaßliche Pkw-Diebe unmittelbar nach der Tat auf der Flucht festzunehmen. Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Haft.

Einer Streifenwagenbesatzung war gegen zwei Uhr auf der B 28 ein entgegenkommender Pkw aufgefallen, da an dem Fahrzeug ein Scheinwerfer defekt war. Als die Beamten mit ihrem Fahrzeug wendeten, beschleunigte der Fahrer des Lexus RX 450h und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eutingen davon. Der Polizei gelang es jedoch, zu dem flüchtenden Fahrzeug aufzuschließen und es am Orteingang von Eutingen mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung zu stoppen. Der 40 Jahre alte Fahrer versuchte zunächst, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Sein 32 Jahre alter Komplize wurde noch am Fahrzeug angetroffen und ebenfalls festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass das 50.000 Euro teure Fahrzeug kurz zuvor vom Gelände eines Autohauses in der Rottenburger Schuhstraße entwendet worden war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden die beiden Litauer am Freitagnachmittag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die die Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

