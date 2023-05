Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Diebstahl - Sachbeschädigung an Pkw - Portemonnaie aus Pkw gestohlen - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Pkw-Reifen beschädigt

Fulda (ots)

Festnahme nach Diebstahl

Fulda. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Beamte der Polizei Fulda im Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Diebstahl am Samstagmorgen (02.05.) einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 7.45 Uhr verschaffte sich eine männliche Person Zugang zu einem Blumenladen in der Langenbrückenstraße, durchsuchte die Geschäftsräume nach Diebesgut und stahl Bargeld. Als eine Mitarbeiterin des Ladens einige Minuten später die Haupteingangstür öffnete, kam ihr der Mann entgegen und flüchtete in Richtung Bardostraße.

Beamte der Polizei Fulda nahmen kurze Zeit später einen 18-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Bei dem Mann konnte eine entsprechende Summe Bargeld aufgefunden werden. Der Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Unbekannte zerkratzen am Sonntagabend (30.04.), entweder zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr in der Brauhausstraße oder zwischen 23 Uhr und 23.50 in der Kanalstraße den Lack einer schwarzen Mercedes C-Klasse. Dabei entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Eichenzell. Auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in der Munkenstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (29.04.) und Sonntagabend (30.04.) ein Portemonnaie aus einem Peugeot 306 Cabrio. Die Täter zerschnitten dazu das Verdeck und verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Montag (01.05.), gegen 15 Uhr, kam es in der Straße "Im Haselgrund" im Bereich der dortigen Parkanlage zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann und manipulierte im Anschluss an seinem Geschlechtsteil. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 1,75 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt und schlanker Statur. Der Mann trug zur Tatzeit einen dunklen Mantel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Bad Salzschlirf. Unbekannte ließen am Montag (01.05.), zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, die Luft aus drei Reifen eines schwarzen VW Tiguan. Das Auto stand auf einem Parkplatz im Angersbacher Weg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell