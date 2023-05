Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl -

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (22.04.) und Freitag (28.04.) die beiden Kennzeichen "HEF-HA 119" von einem silbernen Opel Vectra. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück im Rasenweg in Sorga sowie auf einem Parkplatz gegenüber eines Handelsunternehmens in der Europaallee in Bad Hersfeld. An welchem der beiden Örtlichkeiten die Kennzeichen entwendet wurden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Diebstahl von Baustelle

Ronshausen. Zwischen Mittwoch (26.04.) und Freitag (28.04.) brachen Unbekannte in ein aufgrund von Renovierung leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie circa 50 verpackte Steckdosen des Herstellers "Merten", eine Akku-Stichsäge, zwei Winkelschleifer, einen Akku-Schrauber, eine Akku-Baustellenlampe sowie einen Akku-Schrauber des Herstellers "Dewalt" im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es entstand etwa 600 Euro Sachschaden.

Einbruch auf Betriebsgelände

Wildeck. Einbrecher machten sich zwischen Mittwochmittag (26.04.) und Donnerstagmorgen (27.04.) an einem Stabgitterzaun eines Betriebsgeländes in der Straße "Auf dem Roten Rain" in Hönebach zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Versuchter Diebstahl

Bad Hersfeld. Zwei unbekannte Männer betraten am Samstag (29.04.), gegen 17.30 Uhr, mit zwei Einkaufswagen einen Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Nachdem sie diese mit Waren gefüllt hatten, verließen sie den Markt, ohne zu bezahlen. Als sie durch einen Mitarbeiter auf dem Parkplatz angesprochen wurden, ergriffen sie ohne Diebesgut die Flucht. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: circa 25 Jahre alt, sprach polnisch, sportliche Figur, braune kurze Haare. Er war bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke mit roten Streifen am Ärmel, einer grauen Jogginghose und schwarzen Sneaker. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Täter 2: kräftige Statur, kurze schwarze Haare, sprach polnisch. Er trug eine graue Kapuzenjacke/ Pullover mit einem grauen und schwarzen Streifen, eine blaue Hose und schwarz-weiße Sneaker.

Julissa Sauermann

