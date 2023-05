POL-OH: Polizei führt Fahrzeugkontrollen im Bereich Neuhof durch

Fulda (ots) - Am Samstag (29.04.2023) ereignete sich gegen 13.40 Uhr in Petersberg an der Einmündung Goerdeler Str./Ottilienweg einen Verkehrsunfall. Ein 33-jährige Fahrerin aus Fulda bog mit ihrem Pkw Opel von der Goerdeler Str. in den Ottilienweg ab und musste hier - für sie überraschend - einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw über die Gegenfahrbahn ausweichen. Dabei kollidierte sie frontal mit einem ...

