Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen auf der Bundesstraße B279

Fulda (ots)

Am Sonntag (30.04.2023) kam es gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße B279 - von Döllbach kommend in Fahrtrichtung Rothemann - zunächst zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Hier waren ein 44-jähriger aus Fulda mit einem Pkw Seat Leon und ein Pkw Hyundai mit insgesamt vier Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kleinkinder, aus Fulda beteiligt. Nachdem die beiden Beteiligten die erste Unfallstelle ordnungsgemäß geräumt und abgesichert hatten, fuhr wenige Minuten später eine 79-jährige Fahrerin aus dem unterfränkischen Fladungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit ihrem Pkw VW Polo auf den Pkw Hyundai des vorangegangenen Unfalls auf. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Auch die beiden Insassen des Pkw Hyundai, eine 33-jährige und eine 71-jährige Frau aus Fulda, wurden leicht verletzt. Die beiden Kleinkinder (20 Monate und 4 Jahre) wurden vorsorglich, zusammen mit den Verletzten, in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen musste die Bundesstraße B279 kurzzeitig gesperrt werden. Es entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

