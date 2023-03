POL-PDNR: Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots) - Herdorf Verkehrsunfall mit Sachschaden am 11.03.2023, 05.50 h, in Herdorf, Schneiderstraße Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 284 - Schneiderstraße - aus Richtung Neunkirchen kommend und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach dem Ostweg von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen den Zaun des dortigen Anwesens, wobei Sachschaden von insgesamt 1.100.-EUR entstand. Betzdorf Sachbeschädigung in ...

mehr