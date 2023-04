Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

1. (Gemarkung Niederaula, B 62 Abzweig Zufahrt BAB 7, Samstag, 29.04.2023, 11:20 Uhr)

Ein 37-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Wallenhorst, Kreis Osnabrück, befuhr mit seinem Opel Zafira die B 62 aus Fahrtrichtung Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 42-jähriger Mann aus Niederaula fuhr mit seinem PKW Citroen entgegengesetzt. Am Zubringer zur BAB 7 wollte der Mann aus Wallenhorst mit seinem Opel nach links abbiegen und übersah hierbei offenbar den entgegenkommenden Citroen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.800 Euro

2. Gemarkung Hauneck, B27 Abzweig Unterhaun, Hersfelder Straße Samstag, 29.04.2023, 15:05 Uhr

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Chemnitz befuhr mit seinem PKW BMW die Hersfelder Straße aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Kreuzung B27. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er an der Kreuzung Hersfelder Straße/B27 links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Straßenschild. Es entstand Sachschaden an dem PKW sowie an dem Straßenschild in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst in eine Werkstatt verbracht.

Gefertigt: Bohle, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

