Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Otto-Safran-Straße: Rollerfahrer gesucht

Mönchengladbach (ots)

Eine 31-jährige Frau hat jetzt einen Unfall angezeigt, der sich am Montag, 9. Januar, gegen 8 Uhr auf der Otto-Saffran-Straße ereignet hat.

Sie sei an der Haltestelle Geneickener Bahnhof aus dem Bus der Linie 4 gestiegen. Sie habe anschließend den dortigen Zebrastreifen überquert und dabei ihren E-Scooter geschoben. Auf dem Zebrastreifen habe sie ein von links kommender Rollerfahrer touchiert, wobei sie sich den linken Arm verletzt habe und der E-Scooter beschädigt worden sei.

Den weiteren Ablauf schildert die 31-Jährige so: Der Rollerfahrer, der mit einer Frau als Beifahrerin unterwegs war, hielt an. Er versprach, sich um die Reparatur des Rollers zu kümmern. Die Beifahrerin nannte ihr dafür die Handynummer des Rollerfahrers. Am späteren Vormittag rief die 31-Jährige die Telefonnummer an, um sich zu erkundigen, wann die Reparatur erfolgen könne. Die Frau, die das Gespräch entgegennahm, sagte, man werde ihr die Versicherungsnummer zukommen lassen. Dies sei aber bislang nicht passiert.

Den Rollerfahrer beschreibt die 31-Jährige so: etwa zwischen 50 und 60 Jahre alt, normale bis kräftige Statur, Schnauzbart. Der Roller war schwarz-weiß mit orangefarbenen Akzenten.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls beziehungsweise den beteiligten Rollerfahrer sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

