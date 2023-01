POL-MG: Betrug: Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon

Mönchengladbach (ots) - Von einem Parkplatz an der Straße Am Borussiapark haben Unbekannte am Montag, 9. Januar, zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr auf unbekannte Weise einen grünen VW T-Roc entwendet. Laut Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte dieser seinen Wagen dort geparkt. Als er von einem Termin zurückkehrte, war sein Auto nicht mehr da. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 02161-290 angenommen werden. (jn) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

