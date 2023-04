Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Arbeitsmaschine demoliert parkende Fahrzeuge

Am Freitag, 28.04.2023, befuhr ein 42-jähriger Mann gegen 11:15 Uhr mit einem Teleskopstapler die Christian-Wirth-Straße in Fulda. Das separat steuerbare Fahrzeugheck schwenkte plötzlich aus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi Cabriolet. Der Audi wurde dadurch auf einen davor parkenden Pkw Audi A 3 geschoben und beide Autos schließlich noch gegen ein Rolltor einer Firma gedrückt. An der Arbeitsmaschine entstanden nur leichte Kratzer, die geparkten Fahrzeuge und das Tor wurden jedoch erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Nach Angaben des Fahrers war wohl ein technischer Defekt an der Arbeitsmaschine ursächlich für den Unfall.

Verkehrsunfall im Industriegebiet West

Am Freitag, 28.04.2023, kam es um 16:45 Uhr in der Karrystraße in Fulda zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW bog von der Dieselstraße nach links auf die Karrystraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Mercedes, der auf der Karrystraße in Richtung Haimbach unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

