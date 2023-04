POL-OH: Fundhund - Wer vermisst Berner Sennenhund?

Lauterbach (ots) - Herbstein - Am Samstag (29.04.2023) ging gegen 00.55 Uhr die Meldung über eine Brand von Strohballen auf einem Wiesengrundstück zwischen Herbstein und Lanzenhain ein. In Höhe der Tennisanlage waren etwa 40 - 50 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Herbstein und Lanzenhain waren mit 50 Einsatzkräften zeitnah vor Ort und führten umfangreiche Löscharbeiten durch. Im Zuge der ...

