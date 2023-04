POL-OH: 53-jähriger Paragleiter verfängt sich beim Landeanflug in Baum

Fulda (ots) - Der am 29.04.2023 entlaufene Berner Sennenhund ist wieder bei seinem Besitzer. Das Herrchen meldete sich am späten Abend bei der Polizei in Fulda. Der Hund war in Fulda Sickels entlaufen und wurde in der Gemarkung Harmerz aufgegriffen. Hubertus Kümpel, PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

