POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag (29.04.2023) ereignete sich gegen 13.40 Uhr in Petersberg an der Einmündung Goerdeler Str./Ottilienweg einen Verkehrsunfall. Ein 33-jährige Fahrerin aus Fulda bog mit ihrem Pkw Opel von der Goerdeler Str. in den Ottilienweg ab und musste hier - für sie überraschend - einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw über die Gegenfahrbahn ausweichen. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW eines 26-jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Kalbach. Beide Beteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

