Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Personen nach Streitigkeit verletzt - Einbruch in Kindergarten - Werkzeuge gestohlen - Zigaretten entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Zigaretten entwendet

Homberg. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zu Dienstag (02.05.), gegen 0.30 Uhr, die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf den Sandäckern" ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Freiensteinau. Unbekannte zerstörten am Sonntag (30.04.), zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines Skoda Yeti, der auf einem Parkplatz gegenüber eines Cafes in der Straße "Am Vulkanpark" in Nieder-Moos geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Grebenhain. Mehrere Werkzeuge und diverse Angelutensilien wurden durch unbekannte Täter zwischen Mittwochabend (26.04.) und Samstagmorgen (29.04.) entwendet. Das Diebesgut war in einer Garage in der Bürgermeister-Stier-Straße gelagert und hat einen Wert von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Alsfeld. Von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Johanna-Merck-Straße entwendete eine unbekannte männliche Person in der Nacht zu Samstag (29.04.), gegen 2.35 Uhr, eine Handkreissäge und einen Akkuschrauber der Marke "Einhell" im Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Homberg. Ein Kindergarten in der Hochstraße war zwischen Donnerstagabend (27.04.) und Freitagmorgen (28.04.) Ziel unbekannter Täter. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sie sich Zutritt und entwendeten aus dem Inneren eine Kaffeekasse mit Münzgeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Personen nach Streitigkeit verletzt

Alsfeld. Am Dienstag (25.04.) kam es in der Landgraf-Hermann-Straße gegen 15.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten diese auf der Straße in Streit. In deren Folge wurde eine 33-jährige Frau mittels Schlägen und Schnittwunde sowie ein 40-jähriger Mann durch Schläge schwer verletzt. Eine 40-jährige Frau sowie ein 35-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Alle vier Personen mussten medizinisch versorgt werden und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat gegen alle Beteiligten Strafanzeige wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat dürften in privaten Streitigkeiten liegen.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell