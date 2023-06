Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten, unbeaufsichtigtes Lagerfeuer, mit Roller geflüchtet

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert Unfall verursacht

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger in Folge einer Alkoholfahrt mit einem E-Scooter zugezogen. Gegen 23.15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei nachdem der Fahrer eines E-Scooters in der Christophstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa gefahren und gestürzt war. Vor Ort konnte der vermeintlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende 19-Jährige angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb der Heranwachsende eine Blutprobe abgeben musste. Am geparkten Pkw und E-Scooter entstand lediglich geringer Sachschaden.

Münsingen (RT): Unfall mit Motorradfahrer

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Freitagabend ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet Münsingen zugezogen. Gegen 21.35 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi A3 die Straße Beim Oberen Tor in Richtung Karlstraße. An der Kreuzung musste er verkehrsbedingt warten. Als er seine Fahrt fortsetzte und nach links in Richtung Ehingen abbog, übersah er einen 62-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Vermutlich aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung des Zweiradfahrers, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und kollidierte zusammen mit seinem Kraftrad seitlich mit dem Pkw. Hierbei zog sich der 62-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, welche in einer Klinik behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nürtingen (ES): Kind bei Fahrradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein dreizehnjähriger Fahrradfahrer am Freitagnachmittag in der Wörthstraße zugezogen. Gegen 16.30 Uhr war der Junge mit seinem Zweirad in dem dortigen Bikepark unterwegs. Beim Befahren eines Erdhügels verlor er das Gleichgewicht und stürzte über den Fahrradlenker zu Boden. Der Junge wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Mountainbike entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Nürtingen (ES): Unfall mit zwei Verletzten

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der Bundesstraße 297 zwischen Nürtingen und Reudern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 23 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW die B 297 aus Nürtingen kommend. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam die BMW-Fahrerin im Kurvenbereich mehrmals von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Schlussendlich kollidierte der Pkw dann mit einem Weidezaun neben der Fahrbahn. Hierbei zog sich die Fahrzeugführerin leichte und ihr 20-jähriger Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Für den lebensgefährlich verletzten Beifahrer kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Feuerwehr aus Nürtingen rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Der Unfallwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 28.000 Euro. Die B 297 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa 2,5 Stunden voll gesperrt.

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad gestürzt

Vermutlich ein Fahrfehler ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin, der sich am Freitagabend in der Westbahnhofstraße ereignet hat. Gegen 19 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Stadtmitte kommend in Richtung Tübingen-West. Auf Höhe einer Tankstelle wollte sie mit ihrem Gefährt von der Straße aus über den Bordstein fahren, kam hierbei aber vermutlich aufgrund zu spitzem Winkel zu Fall und verletzte sich trotz eines getragenen Fahrradhelms. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Balingen (ZAK): Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer

Zu einem gemeldeten Brand sind am frühen Samstagmorgen gegen 00.10 Uhr Feuerwehr und Polizei zu den Schrebergärten in Verlängerung der Straße "Staigle" im Ortsteil Endingen ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass die gemeldeten Flammen von einer unbeaufsichtigten Feuerstelle herrührten, in der unter anderem Holzpaletten verbrannt wurden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort und lösche die Flammen sicherheitshalber ab. Zu Schäden kam es nicht, die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Albstadt (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Betrunken einen Unfall verursacht hat am Freitagnachmittag ein 35-Jähriger in der Klarastraße. Gegen 17 Uhr meldete eine Zeugin, dass jemand gegen ihren geparkten Pkw VW E1 gefahren sei. Vor Ort konnte der Unfallverursacher mit seinem VW Sportsvan angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 40.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Jugendlicher mit Motorroller vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer hat am Freitagabend den derzeitigen Erkenntnissen nach versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 18.40 Uhr war der Jugendliche mit einer Sozia auf seinem Roller Yamaha in der Bisinger Straße unterwegs. Als ihn eine Streife der Verkehrspolizei Balingen anhalten und kontrollieren wollte, fuhr der 16-Jährige auf den zur Zollernstraße parallel verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Hechingen. Er missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Streife und setzte seine Fahrt zum Teil auch mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Auf Höhe eines Autohauses wurde der Rollerfahrer durch eine Streife des Polizeirevier Hechingen schließlich gestoppt. Im Zuge einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Roller wurde sichergestellt. Auch die 16-Jährige Sozia sieht nun einer Anzeige entgegen, da sie während der Flucht das Kennzeichen nach oben bog, um ein Ablesen zu verhindern.

