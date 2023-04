Bad Segeberg (ots) - Gestern Abend (19.04.2023) soll in der Halstenbeker Straße in Pinneberg ein Reh von einem Hund verletzt worden sein. Anwohner meldeten am Mittwochabend einem Jagdausübungsberechtigten, dass der Labrador einer Frau in einer Tannenbaumschonung nahe des Wiesenweges einen Rehbock verletzt haben sollte. Die Hundehalterin soll durch Anwohner aufgefordert worden sein, vor Ort zu warten, entfernte sich ...

mehr