Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin am Phoenixsee bei Zusammenprall mit Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1269

Eine 25-jährige Dortmunderin ist am Samstagabend (12. November) beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Phoenixsee schwer verletzt worden. Sie war als Fußgängerin unterwegs. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten eigenen Angaben zufolge war die Frau zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Fußweg am Nordufer des Sees in Richtung Hafen unterwegs. In Höhe einer Steintreppe, die zu der Straße An den Emscherauen führt, hörte sie noch einen Warnruf, als plötzlich ein Radfahrer mit hohem Tempo die Treppe heruntergefahren kam. Dieser riss die 25-Jährige zu Boden und sie stürzte.

Der Radfahrer entfernte sich nach kurzen entschuldigenden Worten zusammen mit anwesenden Begleitern.

Die Dortmunderin trug bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen davon und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und weitere Angaben zudem Radfahrer machen können. Er wird auf ca. 18 bis 22 Jahre geschätzt. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter Tel. 0231/132-1421.

