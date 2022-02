Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zöllner entdecken 20.000 geschmuggelte Zigaretten und vollziehen Haftbefehl

Rosenheim, München, Garching (ots)

Am 16.02.22 kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege München (KEV) auf der BAB 9 an der Ausfahrt Garching Süd einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung. Die sieben Insassen befanden sich auf der Reise von Bulgarien nach Deutschland. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden in verschiedenen Gepäckstücken sowie teilweise versteckt in Ablagefächern insgesamt 20.000 Stück Zigaretten aufgefunden. Zu den kompletten Zigaretten bekannte sich ein 44-jähriger Bulgare, welcher daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Durch den Schmuggelversuch der jetzt sichergestellten Zigaretten entstand ein Steuerschaden in Höhe von 3.700 Euro. Weitere Ermittlungen zu dem Zigarettenschmuggler werden beim Zollfahndungsamt München geführt.

Zudem wurde ein weiterer Mitfahrer aufgrund eines Diebstahls mit Haftbefehl gesucht. Dieser führte darüber hinaus 154 Tabletten mit sich, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen und damit nicht ohne entsprechende Bescheinigungen mitgeführt werden dürfen. Auch hier erfolgte die Festnahme und Übergabe an die zuständigen Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Freising.

