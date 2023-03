Polizei Hamburg

POL-HH: 230314-4. Zeugenaufruf nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.03.2023, 16:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Hörgensweg

Am Montagnachmittag soll ein Unbekannter ein 12-jähriges Mädchen in Eidelstedt auf der Straße angesprochen und später in einem Keller unsittlich berührt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Unbekannte das Mädchen zunächst angesprochen und mit in den Keller eines dortigen Wohnhauskomplexes genommen haben. Im weiteren Verlauf soll er die 12-Jährige geküsst und unsittlich berührt haben. Das Mädchen konnte sich letztlich dem Zugriff des Täters entziehen und flüchten.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,65 m bis 1,70 m - etwa 40 bis 45 Jahre - normale bis kräftige Figur - grau-weiße, dünne Haare sowie einen Dreitagbart in selbiger Farbe - dunkel bekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

