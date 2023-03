Polizei Hamburg

POL-HH: 230313-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.03.2023, 19:30 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die am Freitagabend in eine Wohnung einbrechen wollten und auf der Flucht auf ihren Verfolger schossen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die drei Tatverdächtigen versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, in dem sie augenscheinlich mittels eines Werkzeugs die Tür versuchten aufzubrechen. Als ein Bewohner (29) das Haus betrat und die Männer sogleich ansprach, flüchteten sie in Richtung Reeperbahn. Der 29-Jährige verfolgte die die Flüchtenden noch einige Meter, ließ aber schließlich davon ab, nachdem einer der Täter mit einer Schusswaffe einen Schuss mutmaßlich in seine Richtung abgegeben hatte. Der Anwohner blieb dabei unverletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Diensthundeführer führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten im Umfeld des Tatortes das mutmaßliche Aufbruchswerkzeug sowie eine Schreckschuss-Patronenhülse sicher.

Die drei Tatverdächtigen, die als Schwarze beschrieben werden, sollen gleichermaßen mit dunklen Oberteilen und Jeanshosen bekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll etwa 190 cm groß gewesen sein, die anderen beiden circa 170 cm. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, die durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Mitte 1 (LKA 112) fortgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

