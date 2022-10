LPI-G: E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Gera (ots) - Gera: Bislang unbekannte Buntmetalldiebe hielten sich am 23.10.2022 auf einem Firmengelände in der Burgstraße in Gera auf, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr stahlen sie vom besagten Gelände mehrere Schrottteile sowie Heizkörper und Edelstahlrohre. Anschließend entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche zum Tatzeitpunkt auffällige Personen - oder gar ...

