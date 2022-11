Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Geschäft mit Lokal

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Lokal Tatzeit: 17.11.2022, 18:00 Uhr bis 18.11.2022, 08:34 Uhr Einen Kasseneinsatz mit Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Lokal in der Bahnhofstraße. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangs- Schiebetür und begaben sich anschließend in die Räumlichkeiten. Sie begaben sich offensichtlich gezielt zum Verkaufstresen und stahlen dort den Kasseneinsatz mit Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

