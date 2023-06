Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Streitigkeiten; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstanden. Eine 85-Jährige war gegen 13.10 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Moselstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Ford S-Max. Die Unfallverursacherin zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Einbrecher überrascht (Zeugenaufruf)

Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, bei einem Einbruch in eine Firma in der Erwin-Seiz-Straße von einem Zeugen überrascht worden. Zuvor waren die beiden Männer mutmaßlich über ein Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt und hatten in den Büros Schränke und Schubladen durchwühlt. Als die Einbrecher den zur Firma zurückgekehrten Mitarbeiter bemerkten, flüchteten sie über ein Fenster ins Freie. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Beide Männer werden als etwa 175cm groß und sportlich beschrieben. Einer der beiden trug offenes, schulterlanges, blondes Haar. Er war mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Begleiter hat einen dunklen Kurzhaarschnitt und trug ein dunkles T-Shirt und eine schwarze Hose. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07121/942-3333, um Zeugenhinweise. (rn)

Hohenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 70-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L249 erlitten. Der Mann befuhr mit seinem VW Golf gegen 17.45 Uhr die Landesstraße von Eglingen in Richtung Dapfen. In einer Linkskurve kurz nach dem Ortsausgang von Eglingen kam er mit dem Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort zwei Leitpfosten. Anschließend prallte der VW gegen die linken Leitplanken, ehe er erneut nach rechts geriet, dort eine Böschung hinabfuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Der 70-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergaben, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An ihm entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Münsingen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagnachmittag auf der K 6769 erlitten. Der 59-Jährige befuhr kurz nach 14.30 Uhr mit einer Ducati die Kreisstraße von Münsingen herkommend in Richtung Zwiefalten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Fahrfehler kam der Biker ersten Erkenntnissen nach in einer scharfen Linkskurve zwischen Gundelfingen und Weiler zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Im Anschluss kam sein Motorrad von der Straße ab und blieb nach etwa 70 Metern auf einer Wiese liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an der Ducati wird auf 15.000 Euro geschätzt. Sie musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ms)

Römerstein (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Ulmer Straße im Ortsteil Zainingen ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 17 Uhr mit einem Fiat Ducato in Richtung B28 unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 54-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres VW Golf. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. (jp)

Wendlingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße. Dort war es gegen 23.35 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 40 Jahre alten Bewohner und einem 26-jährigen Besucher gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten bei denen von dem Älteren ein Messer eingesetzt worden sein soll. Dabei wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach (ES): Radfahrer übersehen

Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 42-Jähriger bog gegen 16.10 Uhr mit einem VW Polo von einem Tankstellengelände herkommend nach rechts auf die Stuttgarter Straße in Richtung Plochingen ab. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, 38 Jahre alten Radler, der mit seinem Rennrad auf dem Radfahrstreifen in Richtung Ortsmitte Reichenbach unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der 38-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Ein 19-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Schnarrenbergstraße zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war gegen zwölf Uhr mit seinem Rennrad auf der Schnarrenbergstraße stadteinwärts unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 67 Jahre alte Lenker eines Seat verkehrsbedingt langsamer fahren musste. Der Radler bremste daraufhin stark, kippte über den Lenker nach vorne und prallte gegen den Pkw. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Radelnder Exhibitionist unterwegs

Ein radelnder Exhibitionist ist am Dienstagnachmittag unterwegs gewesen. Einer 37 Jahre alten Frau, die ebenfalls mit ihrem Fahrrad unterwegs war, kam der Unbekannte auf dem Kohlplattenweg vom Roten Tor herkommend in Richtung Pfrondorf entgegen. Der Mann hatte während der Fahrt sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand und die Frau dabei beobachtet. Über den Radler liegt bislang lediglich eine sehr vage Beschreibung vor. Auffällig war ein schwarzer Schal, den er sich ums Gesicht gewickelt hatte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Nach Unfall davongefahren

Eine Pkw-Lenkerin ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zunächst davongefahren und hat sich erst nachträglich bei der Polizei gemeldet. Die 88-Jährige befuhr gegen 13.10 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die L 370 von Kiebingen herkommend in Richtung Rottenburg. An der Aufschleifung zur B 28 übersah sie an der Einfahrt in die Bundesstraße den von Rottenburg herkommenden VW Jetta eines 68 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Jetta und blieb auf der Gegenfahrbahn der B 28 stehen. Der Mann verletzte sich hierbei leicht, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete sich im Laufe des Nachmittags beim Revier Rottenburg. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Meßstetten (ZAK): Unfall mit verletztem Kind

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Meßstetten erlitten. Ein 62-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Dacia in der Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ostlandstraße kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, fünf Jahre alten Jungen, der auf seinem Kinderfahrrad unterwegs war. Das Kind wurde frontal von dem Pkw erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Passanten bemerkten das Unglück und eilten sofort zu Hilfe. Unter vereinten Kräften gelang es, das Auto anzuheben und den Jungen zu befreien. Das Kind wurde nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw-Lenker unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell