POL-RT: Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung, Notlandung, Widerstand geleistet, Einbruch in Gaststätte

Musik mit rechtsextremen Inhalt abgespielt

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung hat das Polizeirevier Reutlingen am Freitagnachmittag gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden eingeleitet. Gegen 17.30 Uhr wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass eine Person mit einer Musikbox durch die Innenstadt laufen würde, aus welcher Musik mit Bezug zur NS-Zeit zu vernehmen sei. Der Heranwachsende konnte durch eine Streife angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Das Smartphone des Täters, mutmaßlich der Datenträger auf welchem sich das Lied befand, wurde auf Anordnung eines Richters beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Kirchheim unter Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Mit schweren Verletzungen musste ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Gegen 15.10 Uhr befuhr der vorfahrtsberechtigte 59-Jährige mit seinem Zweirad die Jahnstraße und wollte geradeaus in die Hahnweidstraße weiterfahren, als er von einem 74-jährigen Sprinter-Fahrer übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Nürtingen (ES): Rettungseinsatz nach Mountainbike-Unfall

Ein gestürzter Mountainbike-Fahrer hat am Mittwochabend im Gewann Beim Hohlen Stein, zwischen Hardt und der Landesstraße 1185, zu einem größeren Rettungseinsatz geführt. Zeugen verständigten gegen 18.20 Uhr den Rettungsdienst, nachdem der Mountainbiker aufgrund eines Fahrfehlers in unwegsamem Gelände zu Fall kam und kurzzeitig nicht ansprechbar war. Die Örtlichkeit liegt abgelegen und ist schwer erreichbar, weshalb die Bergwachten Esslingen und Lenninger Tal mit insgesamt drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zum Einsatz kamen. Der 27-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung zwischen Autofahrern

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich am Mittwochabend auf der Denkendorfer Straße ereignet hat. Ein 33-Jähriger fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 22.30 Uhr mit seinem Jeep innerorts einem vorausfahrenden, 51-jährigen Lenker eines BMW dicht auf und bedrängte ihn mittels mehrfachem Betätigen der Lichthupe. An der Einmündung zur Beethovenstraße angekommen, kam es zum Streit zwischen den Fahrzeugführern. Als der BMW-Fahrer Alkoholgeruch beim 33-Jährigen wahrnehmen konnte und dessen Weiterfahrt verhindern wollte, nahm der Jeep-Fahrer den 51-Jährigen in den Schwitzkasten und biss ihm in die Arme, woraufhin sich der Angegriffene körperlich zur Wehr setzte. Auch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bestätigte sich der Verdacht der Alkoholisierung, weshalb der 33-Jährige eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Er sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

Neidlingen (ES): Gleitschirmflieger landet in Baumkrone

Glimpflich verlaufen ist der Absturz eines Gleitschirmfliegers am Mittwochnachmittag bei Neidlingen. Der 48-jähriger Pilot war gegen 17.30 Uhr vom Startplatz in Neidlingen West gestartet, als sich kurz nach Flugbeginn die Leinen des Gleitschirmes ineinander verhakten. Dadurch wurde der Gleitschirm flugunfähig. Der erfahrene Pilot führte eine geplante Baumlandung durch und war hierzu in einem angrenzenden Waldgebiet in eine Baumkrone, in etwa 15 Meter Höhe, notgelandet. Da er sich nicht selbstständig aus seiner Notlage retten konnte, wurde er von der hinzugerufenen Bergwacht, die mit fünf Einsatzkräften anrückte befreit. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt und der Gleitschirm wurde offenbar nicht beschädigt.

Neuffen (ES): Motorradfahrer mit Gegenverkehr kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Neuffener Steige (L1250) erlitten. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Neuffener Steige in Richtung Hülben. In einer Rechtskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur. Dort prallte die Maschine mit einem entgegenkommenden Nissan einer 50-jährigen zusammen. Der Biker stützte daraufhin zu Boden und rutschte weitere 30 Meter bergauf. Zur weiteren Versorgung wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in eine Klinik gebracht, die Fahrerin im Nissan blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Während der Nissan fahrbereit blieb muss das Motorrad abgeschleppt werden.

Mössingen (TÜ): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Nordringes. Gegen 09.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seiner Kawasaki die Kreisstraße 6934 in Richtung des Kreisverkehres an der Landesstraße 384. Kurz vor der Einmündung an der Ludwigstraße überholte er drei vor ihm fahrende Pkw. Ein bislang unbekannter weißer Kleinwagen, der aus der Ludwigstraße nach rechts in Richtung Nordring einbog missachtete die Vorfahrt des 19-Jährigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Überholvorganges noch auf dem linken Fahrstreifen befand. Der Kraftradfahrer erkannte dies, leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich zur Seite aus. Ob es hierbei zu einem Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen kam ist bislang nicht bekannt. Aufgrund seiner Ausweichmanövers kollidierte der 19-jährige Fahrer mit dem Bordstein auf der linken Seite, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Während sich Ersthelfer um den Verletzten kümmerten, entfernte sich der weiße Pkw von der Unfallstelle. Der Kradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat zur Klärung des genauen Unfallherganges einen Gutachter hinzugezogen und bittet Zeugen sich unter 07071/972-8660 zu melden.

Tübingen (TÜ): Tätlicher Angriff nach Diebstahl

Gleich mehreren Anzeigen sehen drei Männer im Alter von 21, 22 und 30 Jahren entgegen, nachdem sie sich in der Nacht zum Donnerstag gegen eine Kontrolle des Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienst (KOV) wehrten. Das Trio sollte gegen 02.50 Uhr am Lustnauer Tor durch den vor Ort anwesenden KOV einer Kontrolle unterzogen werden, da gegen den 21-Jährigen der Verdacht des Diebstahls bestand. Auf die Aufforderung stehen zu bleiben reagierte der 30-Jährige lediglich mit nicht zitierfähigen Beleidigungen gegenüber den Bediensteten und versuchte diese anzugreifen, weshalb er nach dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Weitere Maßnahmen versuchte dann der 22-Jährige zu verhindern, indem er einen der Mitarbeiter des KOV von hinten gegen den Kopf schlug. Erst als ein unbeteiligter Zeuge und Kräfte des Polizeirevier Tübingen zu Hilfe eilten, konnte der 22-Jährige letztlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes wurde der 30-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der leicht verletzte Bedienstete des KOV konnte seinen Dienst dennoch fortsetzen.

Winterlingen (ZAK): Mehrfach überschlagen

Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich in der Nacht zum Donnerstag ereignet hat. Gegen 22.25 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Kapellstraße in Richtung Hettinger Täle, als er auf der abschüssigen Straße nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld überschlug. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbständig und leicht verletzt verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige Alkohol zu sich genommen hatte, weshalb bei ihm eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach ersten Schätzungen dürfte durch den Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden sein.

Haigerloch (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch ist in eine Gaststätte in der Alte Kirchstraße eingebrochen worden. Unbekannter Täter verschaffte sich über ein Küchenfenster Zutritt zur Gaststätte. Entdeckt wurde der Einbruch erst am Mittwochmorgen. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen zur Täterschaft und bislang noch unbekannten Höhe der Beute aufgenommen.

Balingen (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten ist es am Mittwochabend auf der Bundesstraße 27 zwischen den Ortsteilen Endingen und Erzingen gekommen. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Erzingen unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Niesanfalles nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Trotz der Tatsache, dass der Pkw auf dem Dach liegen blieb, konnten sich der Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die B 27 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw immer wieder kurzzeitig gesperrt werden.

