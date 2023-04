Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 112 vom 23.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz-Lövenich - Brand

Am Samstag, 22.04.2023, gegen 12.30 Uhr, wurde bei Gartenarbeiten auf der Stettenbergstraße unbeabsichtigt eine kleine Menge Stroh in Brand gesetzt. Das entstandene Feuer griff auf eine Scheune über, in der ein Pferdeanhänger und ein Aufsitzrasenmäher abgestellt waren. Beide Gegenstände wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Am Gebäude der Scheune entstand Sachschaden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, benötigte jedoch keine weitere Behandlung. Durch Löscharbeiten der Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Wassenberg - Brandstiftung

Das Dach eines Trafohäuschens an der Ecke der Erikastraße/Herrschaftliche Heide, wurde am Samstag, 22.04.2023, gegen 12.10 Uhr durch angezündeten Treibstoff entzündet. Durch Zeugen konnten drei Kinder bei der Tatbegehung beobachtet werden. Bevor die Kinder zu Schaden kamen, wurden sie von den Zeugen vom Trafohäuschen heruntergesprochen und flüchteten anschließend. Die Kinder konnten jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Die 7-11 Jährigen wurden nach ausführlichen Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten an diese übergeben. Am Trafohäuschen wurden das Dach und eine Lüftungsanlage durch das Feuer beschädigt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr verhinderten eine weitere Beschädigung des Trafohäuschens, so dass die Funktionalität nicht beeinträchtigt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Erkelenz-Gerderath - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit vom Freitag, 21.04.2023, 13.00 Uhr, bis zum Samstag, 22.04.2023, 07.15 Uhr, kam es auf der Vossemer Straße zu insgesamt 16 Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurden diverse Hauswände und Stromkästen mit Sprayerzeichen und teilweise fremdenfeindlichen und beleidigenden Sprüchen besprüht. Zu allen Beschädigungen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell