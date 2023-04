Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 111 vom 22.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Hülhoven - Brandstiftung

Am Freitag, 21.04.2023, um 23.53 Uhr, wurde der Feuerwehr des Kreises Heinsberg ein Brand am Waldrand im Bereich Im Hofbruch, gemeldet. Ein Zeuge habe entdeckt, dass ein Holzstamm glimmen würde. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei stellten drei angebrachte Brandnester in einem großen Holzstapel fest, die durch unbekannte Täter entzündet worden waren. Der entstehende Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er sich ausbreiten konnte. Ein Zeuge gab an, zuvor eine ihm unbekannte, dunkel gekleidete Person gesehen zu haben, die an dem Holzstapel gestanden habe. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass diese Person flüchtete, als sie ihn bemerkte. Es liegen keine konkreten Täterhinweise vor, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Erkelenz-Keyenberg - Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

In der Zeit von Donnerstag, 20.04.2023, 02.00 Uhr, bis Freitag, 21.04.2023, 04.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus auf dem Postweg. Durch diese wurde ein Sicherungsblech von der Eingangstür entfernt, das gegen das unbefugtes Eindringen ins Haus schützen sollte und die unbekannten Täter gelangten ins Innere des Hauses. Hinsichtlich der entwendeten Gegenstände konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Vor dem Objekt standen zwei PKW, die nach ersten Erkenntnissen als Täterfahrzeuge in Frage kommen könnten. Zwecks Sicherung der Spuren und weiteren Ermittlungen wurden beide PKW sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Heinsberg - Sprinter-Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag, 20.04.2023, 23.45 Uhr, auf Freitag, 21.04.2023, 05.30 Uhr, wurde ein Mercedes Sprinter mit HS-Kennzeichen von einem Parkplatz auf der Unterbrucher Straße entwendet. Das Fahrzeug war verschlossen abgestellt worden. Der Bereich des Parkplatzes, in dem das Fahrzeug abgestellt wurde, ist nicht videoüberwacht. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gangelt-Birgden - Versuchter Diebstahl auf der Mülldeponie

Über die Videoüberwachung beobachteten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Samstag, 22.04.2023, gegen 02.40 Uhr, eine Person auf dem Gelände der Mülldeponie des Kreises Heinsberg im Bereich des Containers für Metallwertstoffe. Augenscheinlich legte diese Person sich Gegenstände zum Abtransport bereit. Während der Anfahrt der Polizei entfernte sich die Person bereits aus dem Sichtbereich der Mitarbeiter vor der Videoüberwachung. Das Gelände wurde mit dem Diensthund abgesucht. Es konnten keine tatverdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

