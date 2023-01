Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooterfahrer

Speyer (ots)

Am 08.01.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße und bog an der Kreuzung Wormser Landstraße/Bahnhofstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 18-Jähriger mit seinem E-Scooter den Fußgängerweg fahrend von der Wormser Landstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Der E-Scooterfahrer übersah den abbiegenden PKW und stieß gegen den hinteren Kotflügel. Er verletzte sich leicht am rechten Unterschenkel. Es entstand Sachschaden am hinteren Kotflügel in Höhe von ca. 800 Euro.

