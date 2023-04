POL-HS: Senior überweist mehrere tausend Euro an Betrüger

Selfkant-Tüddern (ots) - Bereits am Karfreitag (07. April) öffneten Unbekannte gewaltsam die Spendenbox einer Kapelle am Millener Weg und stahlen das darin befindliche Geld. Der Tatzeitraum lag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr