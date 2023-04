POL-HS: Geldspenden aus Kapelle gestohlen

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Personen drangen an der Heinsberger Straße gewaltsam in die Räume einer Arztpraxis ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Medikamente. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 19. April (Mittwoch), 18 Uhr, und dem 20. April (Donnerstag), 07.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

