POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Erkelenz (ots) - Am Mittwoch, 19. April, ereignete sich gegen 9.40 Uhr auf einem Firmengelände an der Straßburger Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Der 61-Jährige arbeitete auf dem Gelände, als er von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst und so schwer verletzt wurde, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Lkw, ein 42-jähriger Mann, wurde seelsorgerisch betreut, ...

