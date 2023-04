Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter entwendet Werkzeug

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Millich (ots)

Am 18. April (Dienstag) entwendete ein bislang unbekannter Mann gegen 12 Uhr in der Straße Schützenwinkel aus einem Transportfahrzeug diverses Werkzeug. Er wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er das Diebesgut in ein angrenzendes Waldstück brachte und dort versteckte. Der Dieb war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er war mit einer blauen Jeanshose und einem Pullover bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben oder hat? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

