Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Stromausfall in Schalksmühler Seniorenheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schalksmühle (ots)

Früh begann der Ostersonntag für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Schalksmühle. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Halver und Schalksmühle, sowie mit Einsatzkräften der Polizei und dem Kreisbrandmeister MK , waren sie ab 4:55 Uhr in und am Seniorenheim in Reeswinkel im Einsatz. Zuvor hatte dort ein Einbruch stattgefunden. Parallel gab es einen Stromausfall im Gebäude. Ob diese beiden Ereignisse zusammenhängen, ist Teil der polizeilichen Ermittlung.

Das THW sorgte mit mobilen Leuchten für Licht im Flur. Einige nicht mehr gehfähige Bewohner/innen wurden in Bereiche verlegt, die mit Strom versorgt werden konnten. Weiterhin begleiteten beziehungsweise betreuten Kräfte von Feuerwehr und DRK Bewohner/innen, welche aufgrund des ausgefallenen Aufzugs nicht oder nur mit Unterstützung von ihrer Etage in den Gemeinschaftsraum gehen konnten. Insbesondere war diese Hilfe, für die an Demenz erkrankten Personen wichtig. Nachdem die Stromversorgung im gesamten Gebäude wiederhergestellt wurde, war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte, nach rund vier Stunden beendet. Weitere Informationen zur Ursache des Stromausfalls, können von Seiten der Feuerwehr nicht gegeben werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell