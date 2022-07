Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Technische Probleme an der Seilbahn im Deutsch-Französischen-Garten

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 10.07.2022, gegen 17:04 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defektes an einer Gondel zu Problemen im Seilbahnbetrieb im Deutsch-Französischen Garten. Vorsorglich wurde die Berufsfeuerwehr Saarbrücken über den Ausfall der Seilbahn in Kenntnis gesetzt. Insgesamt 28 Gondeln befanden sich bereits auf der Wegstrecke, als an einer Gondel ein technischer Defekt auftrat, welcher zum sofortigen Ausfall des gesamten Seilbahnbetriebes führte. Es gelang dem Betreiber über den vorgesehenen Notbetrieb alle Gondeln wieder an die Zusteigestelle zurückzuführen, ohne dass es zu weiteren Problemen kam. Alle 23 Fahrgäste (darunter 7 Kinder) konnten wohlbehalten ihre Gondeln verlassen. Der Betrieb wurde daraufhin komplett eingestellt. Weitere Untersuchungen werden im Laufe der Woche durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell