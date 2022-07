Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher in Alt-Saarbrücken

Alt-Saarbrücken (ots)

Am 10.07.2022 gegen 00:30 Uhr kommt es in der Spichererbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit flüchtendem Verkehrsunfallverursacher. Bisher unbekannter Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens befährt die "Spichererbergstraße" in 66119 Saarbrücken aus Richtung "Lerchesflurweg" kommend in Fahrtrichtung "Hohe Wacht". In Höhe des Anwesens "Spichererbergstraße 125" gerät der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befährt der Fahrer eines schwarzen BMW der Dreier Reihe die "Spichererbergstraße" in entgegengesetzter Richtung und versucht dem bisher unbekannten Fahrzeug auszuweichen. Im Rahmen des Ausweichmanövers streift der Fahrer des BMW zunächst ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta um anschließen mit dem dahinter geparkten Ford Focus zu kollidieren. Durch die Wucht der Kollision wird der Ford Focus gegen zwei weitere am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschoben. Anschließend flüchtet das unfallverursachende Fahrzeug in unbekannte Richtung. Durch den Verkehrsunfall entsteht Sachschaden im fünfstelligen Bereich, die Fahrzeuginsassen des BMW werden nicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt Tel: 0681/9321-0

