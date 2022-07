Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

74-Jähriger verletzt - Fahrer flüchtig

Saarbrücken (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, fährt ein Audi A6 mit polnischem Kennzeichen durch die Breslauer Straße in Saarbrücken. In Höhe der Einmündung zur Nußbaumstraße schert das Fahrzeug aus, um zu überholen. Dabei streift er den vorausfahrenden Pkw, kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und verletzt den 74-jährigen Fahrer leicht.

Der Audi flüchtet anschließend durch die Graf-Stauffenberg-Straße, bis in die Pater-Delp-Straße. Dabei streift der Pkw zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. In der Pater-Delp-Straße montiert der Fahrer das Kennzeichen ab und flüchtet zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell