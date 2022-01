Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Betrunkener Autofahrer versucht vor Kontrolle zu flüchten

Burscheid (ots)

In der vergangenen Nacht (04.01.) gegen 02:38 Uhr befuhren Polizisten im Rahmen die B 51 Dünweg in Hilgen, als ihnen in Höhe des Kreisverkehrs ein weißer Kastenwagen auffiel, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit aus Fahrtrichtung Dabringhausener Straße in den Kreisverkehr einfuhr.

Die Beamten folgten dem Kastenwagen und beabsichtigten aufgrund der auffälligen Fahrweise eine Kontrolle des Fahrzeuges. In der Straße Müllersbaum hielt das Fahrzeug zunächst an und die Beamten forderten den Fahrer auf, die Fensterscheibe herunterzufahren.

Der Beschuldigte kam den Aufforderungen der Beamten jedoch nicht nach und versuchte mehrfach seine Fahrt fortzusetzen und sich so der Kontrolle zu entziehen. Um dies zu verhindern, öffneten die Polizeibeamten die Fahrertür und versuchten eigenständig, das Fahrzeug auszuschalten.

Da sich der Beschuldigte weiterhin gegen den Einsatz der Polizeibeamten zur Wehr setzte, wurde er durch die Beamten gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen und mittels Handfesseln fixiert. Dabei konnte bereits ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 58-jährigen Burscheider festgestellt werden.

Der Beschuldigte räumte den Alkoholkonsum ein, zeigte sich jedoch wenig einsichtig und gab an, seine Fahrt gleich fortsetzen zu wollen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Zwecks Blutprobenentnahme wurde er schließlich zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der 58-Jährige schon seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell