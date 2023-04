Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Plütscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 10.04.2023, 16:00 Uhr und Dienstag, 11.04.2023, 13:45 Uhr, kam es in der Ortslage Plütscheid, in der Straße "Am Kopf", zu einem versuchten Einbruchdiebstahl.

Unbekannte Täter versuchten die Terrassentür eines Einfamilienhauses mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Es blieb bei einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter gelangten nicht in das Haus.

Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere von ortsfremden Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Prüm (06551-9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de).

