POL-PDWIL: Diebstahl einer Palettengabel in Niederprüm

Jünkerath (ots) - Am Ostermontag 10.04.2023, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei Prüm durch einen Mitarbeiter eines Wachdienstes über einen aktuell stattfindenden Diebstahl von Kupferkabeln aus einer Fabrik in Jünkerath in Kenntnis gesetzt. Zwei Männer verschafften sich unberechtigt Zugang zum Fabrikgelände. Diese wurden durch den Wachdienst im Gebäudeinneren ...

mehr