Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl von Kupferkabeln aus Fabrik in Jünkerath

Jünkerath (ots)

Am Ostermontag 10.04.2023, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei Prüm durch einen Mitarbeiter eines Wachdienstes über einen aktuell stattfindenden Diebstahl von Kupferkabeln aus einer Fabrik in Jünkerath in Kenntnis gesetzt.

Zwei Männer verschafften sich unberechtigt Zugang zum Fabrikgelände. Diese wurden durch den Wachdienst im Gebäudeinneren festgestellt. Die Männer trugen zu diesem Zeitpunkt in der Fabrik gelagerte Kupferkabel in den Händen. Nachdem die Männer vom Wachdienst entdeckt und angesprochen wurden, liefen sie in unterschiedliche Richtungen weg.

Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, dass die Männer in einem schwarzen PKW flüchteten. Bei dem Fahrzeug handelte es ich um einen PKW aus dem Zulassungsbezirk Euskirchen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der PKW durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm in der Ortslage Jünkerath festgestellt und kontrolliert werden.

Bei den Tätern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 21 und 23 Jahren aus dem Raum Euskirchen. Beide Personen erwarten nun Strafverfahren wegen versuchten Diebstahl und Hausfriedensbruch.

