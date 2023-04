POL-PDWIL: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs auf der BAB 60

Daun (ots) - Am Abend des 09.04.2023 gegen 21:45 Uhr verlor die Geschädigte im Bereich der Lindenstraße in Daun ihren Geldbeutel. Durch andere Personen wurde der Geldbeutel später gegen 23:00 Uhr in der Wirichstraße in Daun aufgefunden und zur Polizeiinspektion Daun verbracht. Nach Überprüfung des Geldbeutels konnte festgestellt werden, dass durch unbekannte Täter zwischenzeitlich Bargeld entwendet worden war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern ...

mehr