POL-STD: Unbekannte bocken Auto in Jork auf und entwenden alle vier Räder

Stade (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Jork in der Straße Ostefeld einen dort in einer Parkbucht in Höhe des Kreisels abgestellten VW-Tiguan auf mehrere Backsteine aufgebockt und dann alle vier Räder (Alufelgen mit Allwetterreifen) abmontiert und entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Räderdiebstahl gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

