Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Entwendetes Zuchtpferd aus Buxtehude wohlbehalten wieder aufgefunden, Unbekannte entwenden Altmetall im Wert von über 6.000 Euro

Stade (ots)

1. Entwendetes Zuchtpferd aus Buxtehude wohlbehalten wieder aufgefunden

Am gestrigen frühen Abend konnte das in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude entwendete Zuchtpferd (wir berichteten) nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Buxtehude im Raum Zeven in einem dortigen Stall wieder aufgefunden werden.

Durch einen Hinweis einer aufmerksamen Zeugin, die das Pferd nach den Veröffentlichungen in der Presse und im Internet erkannt hatte, konnten die Ermittler das Tier noch am Abend sicherstellen. Der Hengst ist nach ersten Einschätzungen unverletzt und wohlauf, wurde den rechtmäßigen Besitzers zurückgegeben und nun zunächst in einem Stall im Hamburger Umland untergestellt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit im Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte zu den Tatumständen und möglichen Tatverdächtigen gegeben werden.

2. Unbekannte entwenden Altmetall im Wert von über 6.000 Euro

Unbekannte Diebe sind in der Zeit von Samstagnachmittag, 15:00 h bis Montagnachmittag, 16:40 h in Sauensiek in der Gewerbestraße auf das Gelände eines dortigen Bedachungsbetriebes gelangt und haben ca. 500 kg Kupfer und ca. 1 Tonne Blei im Wert von ca. 6.600 Euro entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem entsprechenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell