Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Winterspelt OT Eigelscheid

Winterspelt (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 01.04. zum 02.04.2023 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Winterspelt OT Eigelscheid. In der Straße "Buchenweg" wurde ein Metallzaun, vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

