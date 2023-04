Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen - Schaulustige entfernen sich aus Gaststätte, ohne zu bezahlen.

Wittlich (ots)

Am Sonntagabend, 09.04.2023 ereignete sich gegen 23:15 Uhr in der Kurfürstenstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land befuhr mit seinem PKW die Kurfürstenstraße als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, zuerst einen geparkten PKW streifte und sodann mit einem weiteren geparkten PKW kollidierte. Hieraufhin wurde der geparkte PKW auf drei weitere PKW geschoben. Ein 17-Jähriger Insasse, der sich im unfallverursachenden PKW befand, wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und nach erster Behandlung zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt sechs Fahrzeuge, zum Teil erheblich, beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe 50.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Kurfürstenstraße für rund 90 Minuten voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich eine RTW-Besatzung, die Feuerwehr der Stadt Wittlich, zwei Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich.

Während der Unfallaufnahme versammelten sich einige Schaulustige an der Unfallörtlichkeit, die überwiegend zuvor eine angrenzende Gaststätte besuchten. Einige der Schaulustigen nutzen anscheinend die "Gunst der Stunde" und entfernten sich anschließend fluchtartig von der Örtlichkeit, ohne die offenstehenden Rechnungen in der Gaststätte zu begleichen. Diesbezüglich ermittelt die Polizei Wittlich nun wegen Zechbetrugs. Zeugen, die Hinweise zu den geflüchteten Gästen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06571/9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

