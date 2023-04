Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Wohnwagens auf Campingplatz

Bollendorf (ots)

Am Abend des 09.04.2023 kam es auf dem Campingplatz Altschmiede in Bollendorf zu einem Brand. Der Brand entstand in einem im rückwärtigen Bereich abgestellten Wohnwagen, welcher komplett ausbrannte. Hierbei kam es zu keinem Personenschaden. Durch das zügige Eintreffen der umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf umliegende Wohnwägen verhindert werden. Im Einsatz befanden sich 40 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei Bitburg. Die Schadenshöhe sowie die genaue Brandursache sind bislang ungeklärt und bedürfen weiterer Ermittlungen.

