Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Oberbettingen - zweifacher Dieseldiebstahl in Oberbettingen

Oberbettingen (ots)

Am 09.04.2023 mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun gleich zwei Fälle von Dieseldiebstahl in Oberbettingen aufnehmen, bei denen zu vermuten war, dass sie in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen dürften.

Demnach begaben sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum 08.04.2023 bis 09.04.2023 zu einem Anwesen in der Bahnhofstraße und entwendeten aus einem dort abgestellten LKW ca. 100-150 Liter Diesel.

Im gleichen Zeitraum wurde durch unbekannte Täter in der gleichen Straße ebenfalls Diesel aus einem abgestellten Traktor entwendet.

Jegliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

