Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Grundlos geschlagen

Jena (ots)

Dienstagabend befand sich ein 36-Jähriger in der Straßenbahn in Richtung Lobeda-Ost. Kurz vor der Haltestelle Platanenestraße kam eine unbekannte männliche Person auf ihn zu und schlug ihn unvermittelt ins Gesicht. Im Anschluss verließ der Täter die Straßenbahn in unbekannte Richtung. Durch den Schlag erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Die Fahndung nach dem Schläger verlief vorerst ergebnislos.

